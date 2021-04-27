Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Детские летние лагеря Ленинградской области, как и в 2020 году, из-за пандемии коронавируса начнут работу позже обычного и с соблюдением всех мер предосторожности. Первые смены прибудут на отдых лишь в июне. Об этом 27 апреля сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В этом году заполняемость стационарных лагерей не будет превышать 75% от проектной мощности. Как напомнил Тарасов, в 2020 году это ограничение не превышало 50%. Помимо этого, на территории региона начнут работать летние лагеря дневного типа — при школах. Ограничения по заполняемости их не коснутся.

«В этом году лагеря не будут работать в режиме обсервации, как это было в прошлом году, когда все заезжали в один день и весь период не выходили за территорию лагеря. В данном случае лагеря будут работать в более свободном режиме, персонал может работать без проживания, при условии еженедельного обследования на ковид», — подчеркнул Сергей Тарасов.

Вместе с тем в грядущем сезоне продолжают действие запреты на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и посещение родителями лагерей стационарного типа.

На территории Ленобласти зарегистрировано 616 детских оздоровительных лагерей, которые могут охватить порядка 90 тыс. юных жителей Ленобласти и «огромное количество» петербуржцев. Ранее сообщалось, что более 40 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Ленинградской области готовятся принять на отдых около 36 тыс. детей.

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