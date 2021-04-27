Сыктывкар, , 17:24 — REGNUM Задолженность по зарплате за год сократилась на 13% и составила 95,2 млн рублей. Об этом со ссылкой на министра труда, занятости и социальной защиты региона Валерия Коротина пишет БНК.

В списке должников — 20 организаций, в том числе «Интауголь» и «Комиавиатранс». Половина должников находится на стадии банкротства

«За год сумма задолженности по заработной плате снизилась на 14,7 миллионов рублей, то есть на 13 процентов», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность по заработной плате в России за 2020 год снизилась на 14,2%, и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 млрд 628,3 млн рублей.