Москва, 27 апреля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Открытое письмо о незаконных претензиях со стороны части потомков Российского Императорского Дома — М. В. Романовой и её сына Г. Прусского

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени многих ревнителей Истории России, а также потомков исторических родов России мы обращаемся к Вам, не имея более возможности молчаливо наблюдать за фальсификацией истории нашей страны.

20 января 2021 года на сайте так называемого «Российского Императорского Дома» появилась новость о предстоящем бракосочетании так себя называющего «великого князя Георгия Михайловича» и некоей «потомственной дворянки» госпожи Ребекки Беттарини. Всему миру будущая свадьба представлена как «событие века», которого Россия не видела уже более чем сотню лет.

При этом предстоящее событие цинично сравнивается с бракосочетанием последнего Российского Императора Николая Александровича и Императрицы Александры Феодоровны, Святых Царственных Страстотерпцев, которое состоялось в 1894 году.

Больно видеть, как на наших глазах вновь происходит попытка узаконить права потомков Кирилловской ветви рода Романовых на престол — права, которыми они в действительности не обладают и не могут обладать.

Вот уже 30 лет различные сторонники так называемого «Российского Императорского Дома» пытаются получить для Марии Владимировны и Георгия Прусского особый статус от государства, беззастенчиво фальсифицируя и историю Императорского Дома, и саму историю России.

Мы решительно заявляем, что не признаём никаких особых прав за Марией Владимировной и её сыном принцем Георгием Прусским, который по всем династическим законам принадлежит не к Российскому Императорскому, а к Прусскому Королевскому Дому.

Прадед Георгия Прусского Великий князь Кирилл Владимирович вследствие неразрешённого Императором брака на разведённой кузине был лишён Императором Николаем II прав на престол.

Сам Кирилл Владимирович de facto отказался от своих прав в дни Февральской революции, когда 1 марта 1917 года (до отречения от престола Николая II) привёл в Думу Гвардейский экипаж и присягнул на верность революционным властям.

Прабабушка Георгия, великая княгиня Виктория Феодоровна была почётной гостьей на партийных съездах НСДАП, где фотографировалась с Гитлером, а её сын, дед Георгия, Владимир Кириллович после начала войны в июне 1941 года открыто поддержал нацистскую Германию, в специальном обращении призвав русскую эмиграцию сплотиться под её знамёнами.

После войны, опасаясь возмездия, Владимир Кириллович попытался укрыться в Лихтенштейне, но местные власти не пустили его. Тогда он переехал в Испанию под защиту Франко, где и обосновался.

В 1948 году Владимир Кириллович тайно женился на разведённой миссис Кёрби, урождённой княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской, заключив морганатический брак, который по законам Российской империи не давал никаких прав на престол его потомству.

Дочь от этого брака Мария Владимировна вышла замуж за принца Франца Вильгельма Прусского, прямого потомка германского императора Вильгельма II, который, как известно, объявил войну России в 1914 году.

Отец Франца Вильгельма, то есть родной дед Георгия, принц Карл Франц Прусский в годы Второй мировой войны служил лейтенантом в броневом дивизионе нацистского вермахта. За военные отличия на польском фронте он был награждён Железным крестом.

Владимир Кириллович самочинно пожаловал своему зятю титул великого князя, а сам Франц Вильгельм перешёл до брака в православие, став «Михаилом Павловичем». Брак закончился разводом в 1985 году, и «Михаил Павлович» вернулся обратно в лютеранство. От этого брака родился сын Георгий, который по всем законам принадлежит к Прусскому Королевскому Дому. Однако в 1992 г. по ходатайству российского посла в Париже Ю. А. Рыжова, не разобравшегося в ситуации, Георгий получил российский паспорт с фамилией Романов, в то время как по немецким и французским документам его фамилия значится как Прусский.

Не найдя якобы «равную» своему статусу невесту, принц Георгий Прусский решил жениться на гражданке Италии Ребекке Беттарини, которая неожиданно сделалась «потомственной дворянкой» и, приняв православие в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, стала именоваться Викторией Романовной.

Фальшивое «дворянство» Беттарини было создано самой Марией Владимировной, не имеющей никакого права это делать. Она, кстати, активно, но совершенно незаконно раздаёт ордена, медали и даже титулы Российской империи. В то время как в современной Российской Федерации официально восстановлены многие ордена и награды Российской империи, точно такие же по внешнему виду и наименованию ордена раздаёт своим сторонникам от имени «Императорского Дома» обычное гражданское лицо, а никак не представитель государства! Как же не назвать их фальшивыми?

Мария Владимировна «наградила» итальянского дипломата Роберто Беттарини орденом Святой Анны I степени, благодаря чему его дочь оказалась «потомственной дворянкой Российской империи»!

Вся эта история — история Кирилловской ветви Романовых и их потомков в XX веке — представляет собой череду предательств, лжи, обмана, афер и подлогов. И сейчас очередной подлог пытаются преподнести народу под видом «Императорского Дома» и «императорской свадьбы».

Более того, уже объявлено, что венчание Георгия Прусского и его невесты должно пройти в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, бывшем кафедральном соборе Российской империи!

Достаточно сказать, что в этом соборе, когда он ещё был деревянным, венчался только один из российских государей — Пётр Великий! И теперь на его месте окажется самозваный наследник российского престола, самозваный великий князь и цесаревич, правнук того, кто изменил присяге, внук того, кто призывал русскую эмиграцию воевать с Россией на стороне нацистской Германии, и человек, чьи предки воевали в рядах вермахта и до того развязали Первую мировую войну! Большего глумления над русской историей представить себе нельзя.

Мы заявляем, что ни Мария Владимировна, ни Георгий Прусский не имеют ни малейших прав считаться членами Российской Императорской Фамилии и наследниками российского престола. Очередная авантюра этой семьи наносит непоправимый репутационный ущерб России и играет на руку силам, пытающимся дискредитировать Великую историю нашей страны.

С глубоким уважением и верой в торжество правды!

Наталья Александровна Винокурова — заместитель заведующего Отделом по связям с политическими и общественными организациями и СМИ постоянного представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации.

— заместитель заведующего Отделом по связям с политическими и общественными организациями и СМИ постоянного представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации. Владимир Николаевич Греков — председатель Объединения памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка.

— председатель Объединения памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка. Николай Никитич Добрынин — член Общества Памяти Императорской Гвардии.

— член Общества Памяти Императорской Гвардии. Лидия Владимировна Довыденко — главный редактор журнала «Берега», секретарь Союза писателей России, кандидат философских наук.

— главный редактор журнала «Берега», секретарь Союза писателей России, кандидат философских наук. Игорь Васильевич Журавков — действительный член Русского географического общества.

— действительный член Русского географического общества. Граф Сергей Алексеевич Капнист — председатель Главного Управления Российского Общества Красного Креста старой организации.

— председатель Главного Управления Российского Общества Красного Креста старой организации. Алим Алимович Крылов — член Объединения Памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества Полка.

— член Объединения Памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества Полка. Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский — почётный член президиума и сооснователь Международного Совета российских соотечественников, почётный член Российской академии художеств.

— почётный член президиума и сооснователь Международного Совета российских соотечественников, почётный член Российской академии художеств. Глеб Борисович Лукьянов — член Санкт-Петербургского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

— член Санкт-Петербургского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». Дмитрий Дмитриевич Лобков — председатель Регионального Координационного Совета российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии.

— председатель Регионального Координационного Совета российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии. Иван Юрьевич Матвеев — заместитель председателя Имперского общества ревнителей памяти Императора Павла I.

— заместитель председателя Имперского общества ревнителей памяти Императора Павла I. Княгиня Джулия Романова — вдова князя Михаила Андреевича, почётный член Объединения членов рода Романовых.

— вдова князя Михаила Андреевича, почётный член Объединения членов рода Романовых. Антон Андреевич Скирда — председатель Совета Федерального Строительного Объединения Потребительского Общества «НАШ ДОМ».

— председатель Совета Федерального Строительного Объединения Потребительского Общества «НАШ ДОМ». Князь Александр Александрович Трубецкой — председатель Общества памяти Императорской гвардии, председатель Ассоциации «Франко-Российский Альянс», член Международного Координационного Совета российских соотечественников.

— председатель Общества памяти Императорской гвардии, председатель Ассоциации «Франко-Российский Альянс», член Международного Координационного Совета российских соотечественников. Маркиз Иван Фараче ди Виллафореста — внук князя Иоанна Константиновича, почётный член Объединения членов рода Романовых.

— внук князя Иоанна Константиновича, почётный член Объединения членов рода Романовых. Екатерина Сергеевна Фёдорова — доктор культурологии, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

— доктор культурологии, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова. Граф Пётр Петрович Шереметев — председатель Российского музыкального общества в Париже и ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. Почётный председатель президиума Международного Координационного Совета российских соотечественников.

15 апреля 2021 г.