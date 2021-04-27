Казань, , 17:21 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» приобретет 20-летнего флангового нападающего «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, если команда Андреа Пирло выйдет в Лигу Чемпионов. «Старая синьора» готова заплатить за грузина 20 миллионов евро. Об этом 26 апреля сообщила итальянская газета Il Messaggero. При этом генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов утверждает, что казанский клуб не получал от «Ювентуса» предложений по трансферу Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Лидс Юнайтед» и «Бавария».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 23-х матчах Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Ювентус» после 33-х сыгранных туров, набрав 66 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А.