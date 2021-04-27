Ярославль, , 17:20 — REGNUM В Ярославской области с 23 по 29 апреля проходит исследовательская поездка «Ночи над Волгой», в рамках которой эксперты туризма и молодёжь совместно работают над развитием туризма в Рыбинске и Угличе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники исследовательской поездки «Ночи над Волгой»

Вместе с экспертами школьники и студенты в течение трех дней изучали Рыбинск, чтобы понять его отличительные черты, и разрабатывали проекты, которые сделают город ещё привлекательнее для туристов и жителей.

«Это первый опыт работы в таком формате. До этого в рамках «Ночей над Волгой» мы проводили большие форумы и акселераторы, куда съезжались ребята со своими идеями. В результате в разных регионах страны уже запущены новые экскурсии и маршруты, появились новые интересные события. В этот раз мы выбрали формат исследовательской поездки, когда эксперты-наставники и ребята из Рыбинска и Углича участвуют в разработке проектов на равных. При этом работа над проектами не закончилась и далее продолжится в дистанционном режиме», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов проекта Мария Александрова.

Всего ребята разработали семь проектов: Летний Фестиваль-музей «День бурлака», Фестиваль исторического граффити «История — людям», литературный проект «Слово о Рыбинске», квест-бокс прогулка «Сытые Котики», чат-бот с беговыми маршрутами по Рыбинску, интерактивная карта «Большие открытия маленьких путешествий» и экскурсия по спортивным объектам «7:00». На финальном обсуждении также присутствовали эксперты из Рыбинска — муниципального туристско-информационного центра Рыбинска Алексей Алексашин, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова и специалист по социокультурному взаимодействию управления культуры города Рыбинска Алексей Горбачев. В ближайшие два месяца молодёжь совместно с экспертами будет работать над реализацией задуманного.

Сейчас экспедиция готовится к продолжению путешествия — теперь эксперты отправятся в Углич. Организатором поездки выступает Центр молодежного туризма при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.