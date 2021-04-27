Подгорица, , 17:20 — REGNUM Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония и Сербия — шесть западно-балканских стран — ожидают экономического роста в 2021 году после худшей рецессии в регионе в 2020 году. По прогнозам Всемирного банка, экономика стран региона вырастет на 4,4%.

Согласно последнему Регулярному экономическому отчету по Западным Балканам, ожидается, что рост замедлится до 3,7% в 2022 и 2023 годах, при этом продолжительные последствия пандемии будут по-прежнему влиять на снижение инвестиций и занятости в регионе.

По данным Всемирного банка, потерянный туристический сезон в Черногории в 2020 году привел к падению ВВП более чем на 15 процентов, и в стране была зафиксирована одна из самых глубоких рецессий в Европе.

Ожидается, что в 2021 году темпы роста восстановятся до 7,1 процента при условии восстановления туризма до 55 процентов от уровня 2019 года.