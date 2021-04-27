Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий, поддерживаемый компанией «ФосАгро» досрочно стал победителем турнира претендентов в Екатеринбурге.

В понедельник, 26 апреля, Непомнящий сыграл белыми вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. В параллельной партии российский гроссмейстер Александр Грищук тоже белыми нанес поражение представителю Нидерландов Анишу Гири, который был ближайшим преследователем Непомнящего. Таким образом, набрав 8,5 очков, Ян Непомнящий стал недосягаемым для конкурентов и досрочно выиграл турнир претендентов.

Ян Непомнящий «Это огромное достижение в моей карьере, и, наверное, в жизни. Я не думаю, что когда-нибудь еще снова буду играть турнир длиною больше чем год (турнир приостанавливался из-за пандемии коронавируса — прим. ред.). Этот год прошел и в подготовке, и в ожидании. И это был очень тяжелый турнир, и, конечно, я очень счастлив, что выиграл его».

«Лучшие шахматы в карьере»

За 13 партий турнира претендентов Непомнящий допустил лишь одну осечку, проиграв французу Максиму Вашье-Лаграву. В остальном же 30-летний гроссмейстер продемонстрировал чрезвычайно надежную, убедительную игру.

Ян Непомнящий «Без моей команды, без длительного и насыщенного подготовительного периода победа на столь значимом турнире была бы невозможна. Я хочу поблагодарить Андрея Андреевича Гурьева и компанию «ФосАгро», которые помогли мне подойти к решающим играм во всеоружии и показать лучшие шахматы».

Победа позволит российскому гроссмейстеру встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года на всемирной выставке «Экспо» в Дубае.

«Мы поздравляем Яна Непомнящего с уверенной победой, которая стала результатом блестящей игры нашего гроссмейстера. Ян находится в великолепной форме, демонстрируя лучшие шахматы в своей карьере. Уровень, который показывает Ян в течение всего года, вселяет во всех поклонников шахмат в нашей стране обоснованный оптимизм в преддверии матча за звание чемпиона мира», — отметил Андрей Гурьев, вице-президент Федерации шахмат России, генеральный директор компании «ФосАгро», которая выступает официальным спонсором гроссмейстера.

Масштабная поддержка

Шахматный спорт ФосАгро поддерживает с 2010 г., выступая неизменным стратегическим партнером Федерации шахмат России. За эти 10 лет российские дети завоевали более 100 медалей в международных детских соревнованиях. Российские шахматисты становились чемпионами мира по блицу, быстрым шахматам (дважды), вице-чемпионами мира (дважды) и трижды — обладателями Кубка Мира. Компания является стратегическим партнером FIDE и выступала спонсором матчей за мировую шахматную корону в 2014 (Сочи), 2016 (Нью-Йорк) и 2018 (Лондон) годах.

В городах своего присутствия — Череповце, Кировске, Апатитах, Волхове, Балакове — ФосАгро поддерживает центры образования «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), где культивирует многие виды спорта и особое внимание уделяет шахматам, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах.

Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает партнером Фонда поддержки Олимпийцев России, Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики, Федерации Художественной Гимнастики г. Москвы, Всероссийской Федерации Плавания, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов «Северянка» (Вологодская область) и «Протон» (Саратов), баскетбольного клуба «Автодор», балаковской команды по спидвею «Турбина» (Саратовская область), внося свой вклад в международные успехи российского спорта.