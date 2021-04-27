Москва, , 17:17 — REGNUM Американская компания Apple намерена обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на неё штрафа в размере более $12 миллионов. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе компании.

«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

В компании добавили, что Apple работала с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести своё приложение в соответствие с правилами App Store по защите детей, и отметили, что на сегодняшний день в App Store размещено 13 приложений данного разработчика.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ФАС наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 299 392 рублей (более %12 миллионов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского».

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