Багдад, , 17:16 — REGNUM Наращивать присутствие своего контингента в Ираке Пентагон не планирует, заявил 27 апреля американский посол в Багдаде Мэтью Туллер, передаёт Al Arabiya.

Отметив, что американские военные находятся в Ираке, поскольку их в своё время пригласили иракские власти, чтобы легче было справиться с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дипломат констатировал, что сейчас американцами боевых операций не проводится. Американцы осуществляют поддержку с воздуха иракским военным, а также делятся с ними данными разведки.

Туллер «Подразделения международной антитеррористической коалиции покинут страну тогда, когда к этому будут готовы иракские вооружённые силы».

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