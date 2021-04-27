Нижний Новгород, , 17:16 — REGNUM Власти Нижегородской области разрешили провести выпускной в детских садах в очном формате, а также позволили родителям присутствовать на этом праздничном мероприятии.

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При этом допускается присутствие только одной детсадовской группы и только одного из родителей на каждом таком мероприятии. Взрослые должны будут строго соблюдать коронавирусные ограничения — быть в защитных масках и держать безопасную дистанцию.

Также администрации дошкольных учреждений предоставлено право ограничивать общее количество родителей на праздновании выпускного в детских садах. Решение по этому вопросу руководство каждого детсада будет принимать, исходя из вместимости помещений и ряда других факторов.

Присутствие посторонних на выпускных в детских садах строго запрещено.

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