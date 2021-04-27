Дзержинский район, Калужская область, 27 апреля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Жительница деревни Вертебы Дзержинского района 26 апреля утонула в искусственном водоёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 74-летняя женщина находилась одна в своём доме и решила прогуляться по берегу искусственного водоема, расположенного на территории её придомового участка, поскользнулась и упала в воду. Глубина водоема составляет около 1,5 метра, самостоятельно выбраться женщина не смогла.

В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели женщины. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято решение.