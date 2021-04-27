Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM В Екатеринбурге началась международная акция «Сады Памяти», посвящённая погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В парке Павлика Морозова посадили 28 деревьев. Каждое высаженное дерево символизирует жизнь солдата, защищавшего родное Отечество в годы войны. Вместе с волонтёрами участие в акции приняли городские чиновники.

По всей России планируют высадить 27 млн деревьев в рамках инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге перенесли шествие «Бессмертного полка» на 24 июня 2021 года.

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