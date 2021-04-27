Тюмень, , 17:15 — REGNUM В Тюменской области с 4 по 7 мая в детских садах будут работать дежурные группы. Детей примут из тех семей, в которых родители будут работать, сообщается в паблике органов власти региона «ВКонтакте».

Никаких справок с работы предоставлять не нужно, достаточно предупредить воспитателя, сообщили в городском департаменте образования. Отмечается, что с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая детские сады работать не будут.

МФЦ в майские выходные будут работать частично. Со 2 по 7 мая многофункциональные центры примут тюменцев в штатном режиме, а 1, 8, 9, 10 мая они не работают.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными.