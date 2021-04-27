Москва, , 17:12 — REGNUM Солист группы Little Big Илья Прусикин (известный также как Ильич) зарегистрировал свой бренд. Об этом 27 апреля сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По данным Mash Siberia, бренд получил название SKIBIDI, как хит коллектива Little Big, вышедший в 2018 году. Под зарегистрированным товарным знаком Прусикин планирует открыть ресторан.

Ранее стало известно, что группа Little Big выступит на фестивале VK Fest. Мероприятие пройдет 24 и 25 июля 2021 года в парке имени 300-летия Петербурга.

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