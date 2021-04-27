Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Около 20,5 тыс. школьников Ленинградской области будут сдавать выпускные экзамены в 2021 году. Об этом 27 апреля сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Тарасова, в этом году экзамены будут сдавать более 14,5 тыс. выпускников девятых классов и почти 6 тыс. выпускников 11 классов.

«Причем большинство из одиннадцатиклассников — 75% — будут поступать в вузы», — уточнил чиновник.

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