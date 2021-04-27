Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM Специалисты четырех нижегородских предприятий приступили к реставрации военной техники времен Великой Отечественной войны, размещенной на площади мемориала «Горьковчане — фронту» в кремле Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в правительстве региона сегодня, 27 апреля.

Представители авиастроительного завода «Сокол» занимаются устранением трещин и сколов на крыльях и фюзеляже истребителя Ла-7, а также обновляют окраску самолета и бортовую информацию.

Специалисты Нижегородского машиностроительного завода 70-летия Победы обновляют покрытие 120-миллиметрового полкового миномета, 57-миллиметровой противотанковой пушки, 76-миллиметровой пушки ЗИС-3 и 85-миллиметровой зенитной пушки.

Мастера судостроительного завода «Красное Сормово» реставрируют рубку подводной лодки «С-13» и окрасят два танка Т-34 — на площади мемориала «Горьковчане — фронту» и рядом с мемориалом «Вечный огонь».

А работники Горьковского автозавода перекрашивают БМ-13 «Катюша» и автомобили «ГАЗ-АА» и «ГАЗ-67».

Все работы по реставрации военной техники, производившейся во времена Великой Отечественной войны на заводах города Горького, планируется завершить к началу мая.