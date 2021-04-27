Волгоград, 27 апреля 2021, 17:11 — REGNUM На должность прокурора Волгограда назначен старший советник юстиции Пётр Треглазов, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Пётр Треглазов родился в 1975 году в Ростове-на-Дону, окончил Ростовский государственный университет по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры служит с августа 1994 года. Неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора РФ, удостоен нагрудного знака «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медали Руденко, знака отличия «За верность закону III степени».
Ранее Пётр Треглазов занимал должность прокурора Ростова-на-Дону.