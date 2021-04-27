Ташкент, , 17:07 — REGNUM Официальный визит в Узбекистан министра обороны России Сергея Шойгу начался 27 апреля, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Отмечается, что завтра, 28 апреля, Шойгу в городе Бухаре встретится со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым. Будут обсуждаться «проблемы международной и региональной безопасности» и военно-техническое сотрудничество Москвы и Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу в Таджикистане провёл встречу с министром обороны республики Шерали Мирзо.

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