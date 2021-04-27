Бишкек, , 17:06 — REGNUM В 2020 году в Киргизии более 7 тысяч детей не смогли вакцинировать из-за того, что их родители отказались приводить детей на прививки. Об этом сообщила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, передают киргизстанские СМИ.

Она отметила, что свыше 68% случаев отказа от вакцинации детей связаны с религиозными убеждениями родителей.

По словам главы центра, еще 20% отказываются из-за недоверия к качеству предлагаемых вакцин.

Ишенапысова рассказала, что число религиозных отказников могло бы быть еще больше, если бы муфтият Киргизии не издал фатву о том, что мусульманам можно применять лекарства и медпрепараты, в том числе вакцины.

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