Канберра, , 17:51 — REGNUM Австралийские спортсмены и весь персонал национальной сборной получат возможность привиться от коронавируса в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

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Примерно 2050 австралийцев, зарегистрированных олимпийским комитетом Австралии, получат доступ к вакцине компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Хант объяснил, что несмотря на непривычную ситуацию, австралийцы заслужили право соревноваться, так что государство постарается обеспечить их безопасность на пути к заветной олимпийской мечте.

Отмети, что самый маленький материк отстает от многих стран по темпам вакцинации. Согласно данным за последнюю неделю, среди населения в 25 млн человек было распространено всего 1,78 млн доз вакцины.

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио назначена на 21 июля 2021 года.