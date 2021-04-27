Калуга, , 17:47 — REGNUM О создании Центра информационной безопасности и психологической помощи шла речь 27 апреля в Калуге на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и областного оперативного штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство образования и науки Калужской области.

По информации ведомства, учреждения такого рода создаются с целью выявления IT-угроз, установления и удаления деструктивного, противоправного контента в социальных сетях, а также для создания альтернативного контента и оказания психологической помощи жертвам деструктивного воздействия. Создание Центра информационной безопасности и психологической помощи требует надлежащей материально-технической оснащенности, программного обеспечения, наличия специалистов в области информационной безопасности, психологов, прошедших подготовку в сфере помощи лицам, вовлеченным в деструктивные группы. В настоящее время во всех образовательных организациях области установлены контент-фильтры, осуществляющие ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, пропагандирующим насилие и жестокость, расовую и социальную дискриминацию. Организованы ежеквартальные проверки возможности доступа обучающихся к информации, распространение которой запрещено или ограничено Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«То, что в образовательных организациях установлены контент-фильтры, которые ограничивают доступ к нежелательным ресурсам интернета, — это минимум того, что возможно сделать. Мы прекрасно понимаем, что у каждого ребёнка сейчас есть свой гаджет, и на нем этого фильтра точно не будет. А вот работа этого Центра в целом, наверное, может снизить риски наличия подобной информации в нашем сегменте интернета», отметил губернатор Владислав Шапша.

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