Ярославль, 27 апреля 2021, 17:05 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает целесообразной разработку регионального закона, регламентирующего вопросы размещения нестационарных торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
С аналогичным предложением выступил ранее федеральный уполномоченный Борис Титов. Проект закона о нестационарной торговле уже третий год лежит в Госдуме России, поэтому пока Борис Титов предлагает органам региональной власти взять на вооружение некоторые его формулировки. Титов предложил Минпромторгу прислать в регионы рекомендации по этому вопросу.
В частности, рекомендовано не менять требования к внешнему виду ларьков до окончания срока действия договора. Если размещение НТО препятствует проведению ремонтных работ, то такой объект подлежит перемещению за счет средств лиц, осуществляющих эти работы, с последующим возвратом на ранее занимаемое место. Изменение существенных условий договора на размещение киосков не допускается, за исключением случая предоставления компенсационного места. Более того, в ряде ситуаций — например, изменение правил землепользования и застройки, резервирование земельного участка под НТО для государственных или муниципальных нужд — предпринимателям возмещается реальный ущерб, причиненный расторжением договора. Убытки должны быть возмещены и в случае исключения ларька из схемы размещения торговых объектов.
Ранее уполномоченный Борис Титов уже отмечал Ярославскую область как один из четырех регионов страны, где вопросы размещения НТО стоят наиболее остро.
Также Конституционный суд РФ разрешил предпринимателям с согласия собственников размещать ларьки на придомовых территориях. Препятствовать этому органы местного самоуправления не вправе. Более того, все ранее принятые судебные решения по этому вопросу должны быть пересмотрены с учетом Постановления КС.
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