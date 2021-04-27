Ярославль, 27 апреля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает целесообразной разработку регионального закона, регламентирующего вопросы размещения нестационарных торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Ларёк в Ярославле

С аналогичным предложением выступил ранее федеральный уполномоченный Борис Титов. Проект закона о нестационарной торговле уже третий год лежит в Госдуме России, поэтому пока Борис Титов предлагает органам региональной власти взять на вооружение некоторые его формулировки. Титов предложил Минпромторгу прислать в регионы рекомендации по этому вопросу.

В частности, рекомендовано не менять требования к внешнему виду ларьков до окончания срока действия договора. Если размещение НТО препятствует проведению ремонтных работ, то такой объект подлежит перемещению за счет средств лиц, осуществляющих эти работы, с последующим возвратом на ранее занимаемое место. Изменение существенных условий договора на размещение киосков не допускается, за исключением случая предоставления компенсационного места. Более того, в ряде ситуаций — например, изменение правил землепользования и застройки, резервирование земельного участка под НТО для государственных или муниципальных нужд — предпринимателям возмещается реальный ущерб, причиненный расторжением договора. Убытки должны быть возмещены и в случае исключения ларька из схемы размещения торговых объектов.

«Если бы органы власти взяли на вооружение хотя бы часть рекомендаций, это устранило бы львиную долю разногласий между бизнесом и администрациями. Однако большинство муниципалитетов вряд ли добровольно, без решения суда будут возмещать ущерб предпринимателям. Поэтому сомнительно, что эти положения найдут реализацию в муниципальных нормативных актах. А вот принятие регионального закона о нестационарной торговле могло бы сделать отношения между владельцами НТО и муниципальной властью более устойчивым за счет единообразия требований. Хотя стремиться все же нужно к принятию федерального закона, который установит общие для всех принципы», — сказал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Ранее уполномоченный Борис Титов уже отмечал Ярославскую область как один из четырех регионов страны, где вопросы размещения НТО стоят наиболее остро.

Также Конституционный суд РФ разрешил предпринимателям с согласия собственников размещать ларьки на придомовых территориях. Препятствовать этому органы местного самоуправления не вправе. Более того, все ранее принятые судебные решения по этому вопросу должны быть пересмотрены с учетом Постановления КС.