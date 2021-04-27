27 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Григорий Ванин, , 20:58 — REGNUM Простому обывателю сложно самому разобраться, что происходит в мире после окончания Холодной войны. А публичные политологи и эксперты СМИ подробно анализируют и интерпретируют заявления и оценки представителей высшей власти ведущих государств, которые быстро сменяются и не имеют былого влияния на политику. В Европе и США они лишь исполнители корпоративных интересов. Может, поэтому политические выводы и прогнозы не дают определенности на будущее и мы живем как бы без будущего, выслушивая концептуальную риторику политиков и аналитиков.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это еще происходит и потому, что люди хотят простых решений сложных проблем, не воспринимают ученых речей и доверчиво относятся к лидерам различных общественных движений, путаясь в море идей о справедливости и свободе. Дескать, надо правильно сформулировать национальную идею и будет всем счастье. Этим пользуются политтехнологи в ходе избирательных кампаний.

А на самом деле за все время существования разумного человечества так и не было найдено определение понятиям счастья, справедливости и свободы. Однако на их достижении, как цели, основаны все революции и реформы и, как правило, требующие многих жертв.

Жизнь материальная по своей сути, а конкуренция в обществе людей из-за игры разума оказывается более жестокой, чем борьба за выживание среди животных. Социальный дарвинизм существует реально.

Чтобы оценить настоящее и представить будущее, надо непредвзято оглядываться в историю. Без прошлого нет будущего, без преемственности поколений вырождается и государство, и общество.

О конкуренции и войне

Холодная война не закончилась с распадом СССР. Она приобрела новые формы и более конкретные цели в политической конкуренции, которую никто не отменял. Рыночная конкуренция чревата горячими войнами за ресурсы и рынки, против конкурентов. Об этом говорит вся мировая история. Холодная война — особая форма конкуренции.

Распад СССР считается победой европейской демократии в Холодной войне, хотя США претендуют на звание главного победителя. Действительно, в тот период противостояния весь мир с тревогой наблюдал за противоборством этих двух ядерных держав с разной идеологией. Но вот Советского Союза и мировой системы социализма не стало, если не считать отдельных стран. Что дальше?

Распад СССР и переход России в зависимое положение от мирового рынка по всем направлениям не остановили конкурентное противостояние, а наоборот стимулировали Европу и США на дальнейшее ослабление России, вплоть до распада Российского государства на более мелкие, подконтрольные Западу марионеточные образования. Об этом не раз проговаривались госсекретарь США Мадлен Олбрайт и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, считавшие, что «в России было бы достаточным иметь население не более 35 млн человек для обслуживания территории». Таким образом, они озвучивали тему, обсуждаемую не только глобалистами, но и на уровне своих правительств.

Фактически эта доктрина повторяет гитлеровский генеральный план «Ост», который в 1945 году попал в руки американцев и англичан. После определенной модернизации он превратился в доктрину или стратегию внешнеполитической деятельности всей Западной Европы не только против СССР и РФ, но и на всем постсоветском пространстве. Этот план опять стал актуальным.

Самым ярким признаком враждебных отношений коллективного Запада к России стало расширение НАТО на восток и военное присутствие у самых границ РФ, регулярные военные учения антироссийской направленности в Северном море, на Балтике и в Черном море. Россия вынуждена отвечать своими учениями с учетом сценариев натовских учений. Другого быть не может. Таким образом, новую холодную войну инициирует Запад.

«Хотят ли русские войны?»

Вопрос в качестве заголовка этой главы взят из известной советской песни, забытой современными поколениями.

Россию обвиняют в агрессивности, мол, она стремится возродить империю. Полная чепуха! Не для этого 12 июня 1990 года РСФСР второй после Литвы провозгласила о своей независимости и, год спустя, покончила с СССР. Инициаторы такого шага во главе с Ельциным были убеждены, что Россия без расходов на союзные республики со своими богатейшими ресурсами легко войдет в мировое сообщество цивилизованных капиталистов и станет самой процветающей страной. Но «партнеры» коварно обманули рыночных школяров-мечтателей в академическом звании. Теперь бы в итоге сберечь то, что осталось.

Россия стала страной с другими общественными отношениями, которые определяются правящим классом. А правящий класс формирует свои интересы на основе выгоды. Поэтому на первое место в его политике ставится «цена вопроса», как в «цивилизованных странах мира», а не этика «дружбы народов».

После распада СССР в бывших союзных республиках возникло множество труднорешаемых и неразрешимых экономических, социальных, правовых проблем и проблем в сфере безопасности. Эти проблемы мотивируют сторонников присоединения к России. Если какой-то народ или республика, территория будет каким-то образом присоединена к России, за счет кого будут решаться эти проблемы? И будут ли они решены, особенно в сфере безопасности? Парад суверенитетов показал настроения народов и их элиты.

Ответы на эти вопросы и будут той самой «ценой вопроса» для российской власти при принятии решений. Но ведь Россия провозглашала независимость, чтобы не обременять себя ненужными ей чужими заботами. В России своих проблем в избытке. Такова нынешняя логика российской демократии. Поэтому пусть Кавказ с Прибалтикой и Украина с Европой успокоятся: никто вас захватывать не собирается. Живите с миром и торгуйте взаимовыгодно с Россией. Хотя на самом деле Россия не безразлична к тому, что происходит у ее границ. Провокаторы не унимаются.

Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

Крым и Донбасс

Санкции США против России, поддержанные Европой, обосновываются ими так называемой аннексией Крыма и ничем не подтвержденной агрессией в Донбассе, вмешательством во внутренние дела Украины и даже влиянием на избирательную кампанию в США. Туда же присовокупили строительство газопровода «Северный поток — 2», который якобы ущемляет интересы газовых компаний Украины и США, ставит Европу в зависимость от РФ. Да уж, было бы желание, а повод найдется.

Ситуация с Крымом и Донбассом никак не сопоставимы. Во-первых, в ходе приватизации экономика Крыма не получила развития и даже была разрушена, потоки состоятельных туристов и отдыхающих переориентировались на более дешевые и комфортные курорты Турции, Египта и других стран Средиземноморья, а также Кавказского побережья, хотя в меньшей степени. Во-вторых, возникли проблемы с реституцией имущества и земли депортированных народов Крыма, уровень жизни населения падал, росла безработица. В-третьих, усиливались протесты против антисоветской идеологии, перераставшей в русофобию. В этих условиях и стали укрепляться в крымском обществе пророссийские настроения и начала вызревать идея о возвращении в состав России.

Кремль на это никак не реагировал. Да и сам Черноморский флот остался российским благодаря адмиралу Касатонову, а не правительству Ельцина. Корабли готовились перебазироваться из Севастополя в Новороссийск по окончанию срока аренды военно-морской базы в Крыму.

Но ситуация круто поменялась, когда американцы по соглашению с Киевом начали проводить подготовительные работы по строительству своей военно-морской базы в Севастополе. От протестов крымская власть и жители перешли к действиям.

Госпереворот 2014 года или второй Майдан стал ключевым фактором для дальнейших событий. Законный президент Украины и главнокомандующий вооруженными силами Виктор Янукович был изгнан из страны. Вот тогда в Крыму и провели референдум, который решил судьбу Крымской Республики строго буква в букву с международным правом и резолюцией ГА ООН «О самоопределении народов». Кстати, эти же правовые нормы применялись США и Европой для признания независимости Косово. Как говорится, прецедент уже был со стороны Запада.

Бойцы спецподразделения «Беркут» Ivan Bandura

Россия уже без Ельцина к такому исходу событий была готова. Она не могла допустить «вторую Окинаву у русского забора», как называли американцы строительство ВМБ в Севастополе, и оставить крымчан без помощи. Российские войска, размещенные в Крыму по договору с Украиной, обеспечили правопорядок во время референдума согласованно с украинскими штабами, лишенными законного главы государства и верховного главнокомандующего. Если бы этого не было, украинские радикалы могли бы устроить более кровавую трагедию, чем это произошло в Одессе.

После возвращения Крыма в состав РФ украинские военные перешли на службу в российские вооруженные силы или вышли на пенсию по российским законам. На Украину вернулась их меньшая часть. Такой была воля народа.

В Донбассе совсем иная ситуация, хотя кажется одинаковой, и на эмоциональном уровне многим сочувствующим людям хотелось бы повторить крымский сценарий.

Протесты против Майдана начались сначала в Харькове, а потом возникли в Донецке и Луганске. Они были тоже патриотичными по духу. А со стороны новой киевской власти и организаторов Майдана главным было стремление начать передел собственности Януковича и его сторонников, находившейся в промышленных регионах на юго-востоке Украины.

Чтобы преодолеть уличные силовые протесты против произвола майдана были сформированы так называемые добровольческие отряды националистов, поскольку милиция была деморализована, а армию применять против народа запрещалось конституцией. Отряды националистов сначала формировались и содержались за счет олигархов, рассчитывавших на долю от имущества Януковича.

Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке © Екатерина Евгеньева

В Харькове массовые протесты были подавлены, а шахтеры и металлурги Донбасса оказались более организованными и дали достойный отпор радикалам. С приходом к власти Петра Порошенко смысл конфликта формально поменялся, оставаясь по сути тем же. Олигарх во власти объявил антитеррористическую операцию в регионе и привлек армейские части к подавлению «сепаратистов-террористов», а отряды добровольцев националистов подчинил государственным правоохранительным органам и армии. Россию официально назвал страной агрессором, то есть объявил стороной конфликта.

Россия изначально отрицала подобную формулу и назвала конфликт внутренним делом Украины, выступила за ее неделимость и вместе с Белоруссией, Францией и Германией предложила Киеву переговоры с ДНР и ЛНР вместо войны. Однако Киеву это оказалось ненужным, националистам нужна была полная капитуляция. Перемена президентской власти ничего не изменила.

Россия по-прежнему настаивает на мирных переговорах и выполнении Минских соглашений по перемирию и статусу региона, но Киев упорно их отрицает. Более того, воинственная риторика усилилась и на линии соприкосновения киевское правительство стало наращивать войска. При этом публично стали высказываться планы по возвращению Крыма и территорий Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР, военной силой.

Казалось бы, если Украина стремится в Европу, то и надо было бы брать пример государственного строительства с федеральной Германии или Франции. Ведь обещали же сделать из Украины вторую Францию в Европе. А что получилось на деле? Радикальная украинизация расколола республику.

Владимир Зеленский с украинскими военнослужащими President.gov.by

Появилась идея об угрозе войны с Россией, в которой Украина получит поддержку со стороны США и других стран НАТО. США, Германия и Франция уже высказались за поддержку Украины в случае войны за территории и даже с Россией. А это уже выглядит как подстрекательство, несмотря на причастность Германии и Франции к Минским соглашениям.

Позиция Запада вполне объяснимая. Хотя бы тем, что Запад находится под влиянием англосаксов, где традиционно доминируют прецедентное право и по аналогии — прецедентная внешняя политика, в которой успехи прошлого переносятся в настоящее после определенной модернизации. Так получилось и с Холодной войной. Новые поколения западных политиков по прецеденту вернули мир к холодной войне и политическому экстремизму.

Но зачем нужна война Украине? Во-первых, украинская власть, оппонируя РФ, демонстрирует свою лояльность США и Европе, чтобы получать от них выгоду. Во-вторых, националисты разорили экономику Украины, целенаправленно разрывая все связи с Россией на волне радикального национализма, и теперь удержать власть они могут только силовыми методами, опираясь на армию. А это можно сделать в условиях чрезвычайщины или военной угрозы, которая и стала постоянной фигурой страха в политике Украины после Майдана.

В-третьих, приватизация и передел собственности еще не закончились, а мнимая военная угроза дает возможность сводить счеты с конкурентами, используя коррупционные связи в структурах власти. Майдан хотя и был обозначен как выступление народа против коррупции, но проблема коррупции не изжита, и в этом убедились на Западе. Но речь идет не только об Украине.

Мировая закулиса и глубинное государство

В принципе, это два сленговых названия одного и того же явления. Деньги давно стали орудием политики, и политика оказалась в руках хозяев мировых финансов. Это уже и не обсуждается. Экономика ориентируется не на удовлетворение реальных нужд населения, а на прибыль финансовых корпораций, на некие показатели кредитной активности, то есть спекуляции деньгами, якобы отражающей рост или падение потребления товаров и услуг. Государство обязано обслуживать такую экономику.

Интересы корпораций давно вышли за пределы национальных границ. Но защиту своих интересов они обеспечивают за счет подконтрольных им государств через участие в международных организациях. К таким организациям, например, можно отнести МВФ, ЕБРР, НАТО, ВОЗ, ВТО и другие. А США можно прямо называть продуктом финансовой закулисы. Для этого есть основания.

Военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет всех стран мира. Мир угрожает Америке? Нет такой угрозы. Структура вооруженных сил США имеет наступательный, а не оборонительный характер. Это ударный кулак, но не США, а так называемого мирового правительства, то есть наднациональных корпораций, чьими деньгами и наполняется военный бюджет США. Мощный военный кулак создавался не только против социалистических СССР и КНР, но и в противовес Европе. Здесь явное стремление к мировому превосходству.

Некоторые европейские политики называют ЕЭС союзом государств с ограниченным суверенитетом. Это наглядно сегодня подтверждается кампанией санкций и массовой высылкой российских дипломатов по инициативе США, поддержанной их союзниками, несмотря на экономический и политический ущерб для европейских стран. Причин для этого не было, а цели были обозначены фразой из Белого дома: «Это продолжится до тех пор, пока политика России не будет соответствовать интересам США».

А между тем высылка дипломатов вместе с наращиванием военных сил являются одним из главных признаков подготовки к большой войне. Прибавьте к этому выход США из договоров открытого неба и сокращения вооружений, активную пропаганду по демонизации России и прямому оскорблению ее президента, то получится именно такая картина. Если это не подготовка к войне, то явное стремление создать напряжение на грани войны.

Известный политолог и создатель частной разведывательной компании «Стратфор» Джордж Фридман в свой книге «Следующие 100 лет: прогноз событий XXI века» делает вывод, что война в Европе возможна и роль Германии в будущей войне будет принадлежать Польше, не утратившей своих политических амбиций. Уже обозначена и цель, это Калининградская область. Не исключается поход на восток в блоке с восточноевропейскими партнерами, включая Украину. Компания «Стратфор» разрабатывает геополитические планы и рекомендации для высшего руководства США и частных корпораций.

А европеец, глобалист и трансгуманист Клаус Шваб прогнозирует более масштабные перемены. Всем миром будут управлять корпорации, не прибегая к оружию. Искусственный интеллект по специальным алгоритмам будет регулировать численность и качество чипированного населения Земли, которое наплодилось в большом излишке. Не будет наций и частной собственности, каждый индивидуум будет получать свою долю жизненных ресурсов в соответствии с уровнем его рентабельности для корпорации. Никаких лишних ртов!

Объявленная ВОЗ вирусная пандемия должна бы обозначить старт подобных перемен, названных четвертой промышленной революцией. Возможно, массовая высылка дипломатов каким-то образом вписывается в эти процессы, потому что Россия своей вакциной как-то спутала карты разработчикам нового миропорядка.

Других концепций в прогнозах Запада нет. А когда что-то не сбывается или возникает разлад планов, то начинается поиск быстрых решений в состоянии истерики. В подтверждение этому можно взять факт подготовки покушения на президента Лукашенко и государственного переворота в Белоруссии. Это окончательно изобличает западную демократию и ее стремления.

Холодная война с ее извращенным цинизмом вернулась, чтобы не допустить возрождения Советского Союза в любом виде и статусе. Иначе однополярный мир не состоится, как его замышляют мировые корпорации. Поэтому подогревается вражда между Россией и другими государствами, хотя общество России за 30 лет значительно изменилось под европейскую идеологию.