Брянск, , 17:07 — REGNUM На предприятиях Брянской области в 2020 году произошло 164 несчастных случая, из них 11 — со смертельным исходом, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

В Брянской области сохраняется тенденция к снижению травм на производстве, за последние пять лет их количество сократилось на 30%. В 2020 году на предприятиях произошло 130 несчастных случаев с лёгким исходом, 23 — с тяжёлым и 11 смертей. Самыми травмоопасными стали предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства и компании, чья деятельность связана с областью здравоохранения и социальных услуг.

«Результаты расследований несчастных случаев на производстве показали, что основными причинами производственных травм являются: недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства, неудовлетворительное состояние зданий и территорий, а также нарушение требований безопасности и правил дорожного движения», — уточнили в региональном ФСС.

В 2020 году в Брянской области зарегистрировано 18 случаев профессиональных заболеваний.