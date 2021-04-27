Киев, , 17:02 — REGNUM Верховная рада Украины отказалась признавать бездействие органов власти в сфере борьбы с коронавирусом.

Соответствующее голосование состоялось на внеочередном заседании Рады сегодня, 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Постановление о бездействии власти, которое инициировала фракция Порошенко «Европейская солидарность», поддержали лишь 115 народных депутатов при 226 необходимых. Обращает на себя внимание, что в числе этих 115 депутатов было 8 представителей «Слуги народа». Кроме того, 143 парламентария от монобольшинства воздержались, а 32 проголосовали против документа.

Напомним, что ранее члены парламентской фракции «Европейская Солидарность» требовали проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за стремительного распространения коронавируса на Украине.