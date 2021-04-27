Бишкек, , 17:02 — REGNUM В Министерство иностранных дел Киргизии вызвали посла Таджикистана Назирмада Ализода в связи с произошедшим на киргизско-таджикской границе похищением киргизстанцев таджикскими силовиками. Об этом сообщили в киргизском внешнеполитическом ведомстве.

Заместитель главы МИД Киргизии Нуран Ниязалиев вручил таджикскому дипломату ноту протеста, в которой изложена крайняя обеспокоенность киргизских властей по поводу противоправных и незаконных действий пограничников Таджикистана.

При этом замминистра отметил, что возникновение таких ситуаций может привести к очередной эскалации конфликтов в приграничье, а также призвал таджикские власти незамедлительно заняться выяснением обстоятельств произошедшего и наказать всех причастных к похищению киргизстанцев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что 24 апреля 2021 года таджикские силовики похитили двух граждан Киргизии, проводивших строительные работы в местности Сай в Баткенской области неподалеку от границы с Таджикистаном.

После встречи пограничных представителей двух стран таджикские силовики вернули на родину похищенных 19-летнихз киргизстанцев. Один из них рассказал о том, что их похитили ночью, увели на территорию Таджикистана и там пытали.