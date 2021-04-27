Таллин, , 16:59 — REGNUM Именно страны Прибалтики выступают зачинщиками большинства антироссийских санкций и политических заявлений в Евросоюзе. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в эфире местного гостелевидения ETV, сообщил sputnik-meedia.ee.

По ее словам, Эстония, Латвия и Литва инициировали антироссийские меры в связи с делом Скрипалей в Великобритании и ситуацией на Украине.

Теперь, добавила она, прибалты активно поддержали Чехию в ее высылке российских дипломатов и рассчитывают убедить присоединиться к ним остальной Евросоюз.

«Мы видим желание России попытаться сыграть против каждой из стран Запада отдельно, чтобы разделить нас, показать, что «они могут», а мы не можем сделать ничего, кроме как снова горько обидеться», — считает Кальюлайд.

Она добавила, что рассчитывает на поддержку антироссийского курса стран Прибалтики, в первую очередь, от Великобритании.

«Я очень надеюсь, что нашему примеру и предложениям последуют и другие, прежде всего — Великобритания, которой в свое время не то, чтобы пошли навстречу, но проявили сочувствие. Я очень надеюсь, что этот список не будет таким коротким», — подчеркнула президент Эстонии.

Издание в этой связи напомнило, что ни одно из обвинений в адрес России еще не было документально доказано, а санкции все равно вводятся.