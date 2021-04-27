Киев, , 16:58 — REGNUM Гарантировать, что Россия снова не усилит свои позиции на границе с Украиной, нельзя, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.

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Заявив, что Москва «не первый год прибегает к давлению» и что будто бы «Украина воспринимает это спокойно», Зеленский сказал:

«Мы постоянно должны быть готовы».

Украинский лидер сказал, что произошла деэскалация конфликта — за счёт ЕС и США. И что, хотя нельзя «гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся», отвод войск «уже говорит о намерении не продолжать эскалацию».

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