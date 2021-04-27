Владимир, , 16:55 — REGNUM Во Владимире вынесли приговор 21-летней молодой матери, малолетняя дочь которой выпила уксус и получила ожоги. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе прокуратуре региона.

Днём 18 мая 2020 года женщина оставила без присмотра свою полуторагодовалую дочь на кухне у стола, на котором стояла открытая бутылка с 70%-й уксусной эссенцией. Девочка отпила из бутылки и получила химический ожог полости рта, гортаноглотки и пищевода третьей степени, химический ожог кожи грудной клетки второй-третьей степени. Суд счёл вред, причинённый её здоровью, тяжким.

Мать девочки признали виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Она признала вину и в содеянном раскаялась. С учетом данных о личности подсудимой, положительных характеристик и наличия смягчающих обстоятельств, суд оштрафовал молодую мать на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.