Бишкек, , 16:55 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил мнение, что казино и другие игорные заведения можно и нужно открывать по всей республике. Об этом он заявил в своем официальном интервью, передают «Vesti.kg».

По словам главы государства, он полностью поддерживает инициативу о снятии ранее существовавшего запрета на работу игорных заведений и возобновлении их деятельности.

«Депутаты считают, что казино должны открыться на Иссык-Куле и в Баткене. Я дал распоряжение аппарату президента внести в законопроект дополнения, согласно которым казино откроются в столице и в административных центрах других областей», — сказал он.

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Жапаров отметил, что казино в республике закрыли, поскольку некоторые депутаты и политики начали шантажировать их владельцев и требовать взятки, но те отказались давать вымогателям «на лапу».

Комментируя высказывания противников возобновления работы казино о том, что «нехорошо принимать такой закон в священный для мусульман месяц Рамазан», президент Киргизии заявил, что не видит в этом ничего предосудительного.

«На улицах продают водку, а мы с этого получаем налоги. Тоже ведь харам? В отличие от этого, казино — дело поприличнее. От этого дела в казну государства поступят миллиарды», — резюмировал глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

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