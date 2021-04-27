Москва, , 16:54 — REGNUM Накануне эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ представили свой доклад «Российские стратагемы на период с 2020 по 2030 год». Они предлагают принять концепцию Севера в качестве ключевого геополитического и смыслового концепта идеологии России.

Специалисты Института уверены, что главенствующая сейчас среди прозападной части российской элиты идея «Европы от Лиссабона до Владивостока» губительна для России, а потому необходимо создать замену евразийству и глобальному либерализму. Предлагаемая концепция Севера — геополитическая стратагема, основывающаяся на уникальных характеристиках России, сформированных уникальными историко-географическими факторами.

Так как для нашей страны не подходит либерально-западный и азиатско-специфический пути развития, за основу будущего цивилизационного проекта стоит взять политический, экономический и культурный суверенитет. Нельзя забывать, что определяющими для русского национального характера и психотипа стали суровые условия климата. Именно поэтому психологический архетип нации приобрел психологию осаждённой крепости — россиянам свойственно не доверять заимствованным культурным и организационным моделям.

В качестве политической системы необходимо избрать местное самоуправление, которое подчиняется авторитарной вертикали. Именно центр будет определять цели и ценности, учитывая местную национальную специфику обширных территорий с неблагоприятным климатом.

Эксперты РУССТРАТ выделили основные сверхсмыслы, которыми должна быть наполнена концепция Севера: солидарность (соборность), справедливость, самобытность, бдительность и готовность к миру и к войне. Они уверены, что после принятия концепции в качестве базовой модели развития, Россия сможет успешно противостоять турбулентности глобальных систем и их ожесточённой борьбы за доминирование.