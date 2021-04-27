Киев, , 16:52 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» установила на апрель оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр.

Об этом пресс-служба компании сообщила сегодня, 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Апрельская стоимость топлива на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте. В компании объяснили повышение тем, что в Европе цены на газ в апреле значительно повысились и в некоторые дни достигали трехмесячного максимума.

«Нафтогаз» также напоминает, что определение «льготной» цены произошло в последний раз ввиду запланированного с 1 мая полноценного открытия рынка газа для производителей тепла.

Сегодня же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 мая «Нафтогаз Украины» предложит населению газ по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн/кубометр с НДС, но без стоимости распределения. По его словам, правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на годовой продукт, «ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя».

ИА REGNUM напоминает, что в начале текущего года на Украине власти вернули вернули государственное регулирование цены на газ после масштабных протестов, вызванных очередным повышением коммунальных тарифов и стоимости энергоносителей.