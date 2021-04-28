Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, состоятся встречи глав фракций Госдумы и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает ИА REGNUM.

Встречи проходят в рамках подготовки к отчету правительства РФ, который состоится 12 мая.

Предполагается, что с Мишустиным побеседуют спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Предполагается, что на этот разговор фракции вынесут вопросы, требующие внимание премьер-министра.

Отчет правительства РФ должен был состояться 21 апреля, однако на эту дату было назначено послание президента РФ Федеральному собранию. Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также: Фракции Госдумы определились с главными вопросами Мишустину

Ранее прошли встречи профильным министров с комитетами Госдумы. Совет Думы направил в правительство перечень вопросов к отчету. Так, парламентарии от «Единой России» подготовили 91 вопрос, КПРФ — 78, «Справедливой России» — 39 и от ЛДПР — 14 вопросов.

Больше всего вопросов сформулировано по теме социальной политике — 97, по экономике — 73, образованию — 21, политическая повестка — 21, здравоохранение — 13, экология — шесть и международная политика — один вопрос.

Больше всего депутатов интересуют меры по ограничению роста цен на продукты питания, реализация антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса, обеспечение инвестиций и повышение доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки в 6,5%, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о встречах глав фракций Госдумы с Мишустиным