Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформулировал задачи для глав Красноуфимска, Среднеуральска и Тугулыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В частности, Куйвашев поручил мэрам формировать «прочную базу для дальнейшего роста доходов людей», а также заниматься вопросами инфраструктурного развития. Пандемия COVID-19 сказалась на ситуации в экономике и рынке труда, добавил губернатор.

Глава региона направил внимание мэров на обеспечении безопасности горожан, на вопросах вакцинации. Мэру Тугулыма Николаю Черепанову отдельно поручили, в частности, заняться сферой ЖКХ, а также развитием сельских территорий. Мэра Красноуфимска Михаила Конева губернатор призвал «привести в порядок местные дороги». А глава Среднеуральска Александр Ковальчик сам сделал акцент на необходимости реконструировать очистные сооружения и строить новые объекты соцсферы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ковальчик стал главой Среднеуральска 8 апреля 2021 года.

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