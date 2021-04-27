Пекин, , 16:45 — REGNUM В Желтом море сухогруз Sea Justice столкнулся с танкером A Symphony, сообщает 27 апреля пресс-служба компании-оператора Goodwood Ship Management.

Инцидент произошел возле китайского порта Циндао, в результате столкновения начался разлив нефти из танкера.

Танкер получил пробоину в грузовом отсеке и балластных цистернах.

По предварительным данным, сухогруз протаранил танкер.

О пострадавших на танкере не сообщается.

Причиной столкновения судов могла быть плохая видимость в этом районе.

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