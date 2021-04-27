Ялта, Крым, , 16:43 — REGNUM Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» состоится с 29 апреля по 2 мая, его организаторами выступят министерство культуры Крыма совместно с фондом «Гуманитарный мир» и министерством курортов и туризма РК. Об этом 27 апреля сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Фестиваль столь высокого уровня, несомненно, является одним из самых ярких событий празднования Победы в Великой Отечественной войне, и выступает флагманом пресечения любых попыток пересмотра мировой истории и главенствующей роли нашего народа в победе над фашизмом», — сказала Арина Новосельская.

В числе участников фестиваля — артисты из Франции, Великобритании, Португалии, Польши, Аргентины, Австрии, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Швеции и США. Полуфинал фестиваля состоится 29 апреля на сцене Театра имени Антона Павловича Чехова. Финальный концерт состоится на ялтинской набережной, в его рамках будет вручен приз зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования. Победителей, по традиции престижных творческих конкурсов, определит жюри фестиваля под председательством народного артиста РСФСР Льва Лещенко.