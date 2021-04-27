Киев, , 16:43 — REGNUM Минские соглашения нужно изменить — всего лишь по отдельным пунктам, заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.

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Заявив, что «Минск» должен быть гибким», украинский лидер отметил, что совсем отказываться от соглашения Киев не хочет.

Зеленский «Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены».

Он добавил, что в Контактной группе решается вопрос о том, чтобы «перезагрузить режим прекращения огня».

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