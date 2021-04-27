Таллин, , 16:41 — REGNUM Оргкомитет VIII-го Всемирного конгресса финно-угорских народов в Тарту (южная Эстония) получил официальный отказ от Ассоциации финно-угорских народов России.

Об этом бывший глава министерства культуры Яак Аллик сообщил baltnews.ee. По его мнению, отказ официальной делегации россиян означает и отсутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.

Аллик признал, что это стало серьезным ударом по престижности планируемого мероприятия. «Поскольку достаточно много (по-моему, большинство) финно-угорских народов живет именно на территории России, это очень сильный удар по этому международному движению», — отметил он.

Эстония активно готовилась к Всемирному конгрессу финно-угорских народов на своей территории. В последний раз она принимала его в Таллине в 2004 году. В 2019 году во время визита в Кремль президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила президента Владимира Путина посетить конгресс. Путин приглашение принял.

Конгрессы проходят с 1992 года один раз в четыре года.