Киев, 27 апреля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «фактически принял предложение» встретиться с Владимиром Зеленским, заявил сегодня, 27 апреля, советник руководителя офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в комментарии для «Интерфакс-Украина».

President.gov.ua Владимир Путин и Владимир Зеленский на переговорах в нормандском формате

По оценке Подоляка, изначально президент Украины предложил президенту России встречу, потом «фактически предложение было принято», а то, чем сейчас обставляется этот факт, является «технической стороной».

Советник высказал мнение, что реальные темы переговоров между главами России и Украины «наверняка» будут согласованы во время консультаций между администрациями президентов.

Когда и где, по его мнению, может состояться встреча Путина и Зеленского, представитель Киева не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи лидеров стран.

22 апреля президент Путин заявил, что в Москве готовы принять Владимира Зеленскогодля обсуждения двусторонних отношений в любое время. Вместе с тем, по его словам, для обсуждения ситуации в Донбассе президенту Украины надо обращаться в Донецк и Луганск, а не в Москву.