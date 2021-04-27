Вильнюс, , 16:36 — REGNUM Власти Литвы приняли решение направить в столицу республики — Вильнюс — часть вакцин, которые изначально были предназначены для других регионов. Об этом 27 апреля сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на министерство здравоохранения Литвы.

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По последним данным, в столице стремительно растет число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

«В Вильнюсе почти не осталось мест для пациентов с COVID-19. В больницах города для данной категории больных осталось лишь около 15% выделенных койко-мест. Соответственно, порядка 85% мест занято. При том, что число заражений в столице республики продолжает расти, ситуация угрожающая», — говорится в сообщении литовского минздрава.

По этой причине правительство Литвы приняло решение направить в Вильнюс дополнительно 19 тысяч доз вакцины от COVID-19, чтобы ускорить в городе процесс вакцинации населения. К настоящему моменту там привиты около 22% населения.