Рига, , 16:35 — REGNUM Рижанин Ник Эндзиньш приговорен к семи месяцам тюремного заключения за публичные призывы к уничтожению представителей другой расы и распространение ложных утверждений на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на решение Латгальского суда.

Согласно материалам уголовного дела, Эндзиньш в начале 2021 года выложил видео, в котором призывал «ликвидировать китайцев» за якобы распространение ими коронавируса. Эндзиньш утверждал, что в Латвию эпидемия попала вместе с китайскими туристами. Он также заявил, что «эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы».

31 января нынешнего года Эндзиньш был задержан. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в квартире Эндзиньша и изъяли ряд вещественных доказательств — компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски.

Суд в своем решении учел, что обвиняемый ранее был условно наказан за распространение ложных утверждений. За разжигание национальной и этнической розни Уголовный закон Латвии предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.