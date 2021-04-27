Брянск, , 16:36 — REGNUM Уволен врио заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Чиновник координировал работу областных департаментов здравоохранения и образования и науки.

Карьера Владимира Оборотова связана с образованием. В Брянске он был директором средней школы № 27, затем возглавил отдел образования администрации Фокинского района города, работал в должности начальника управления образования Брянской городской администрации, начальника отдела управления образования городской администрации по Советскому району, возглавлял департамент образования и науки Брянской области. В 2018 году был утверждён в должности врио заместителя губернатора.

Владимир Оборотов уволен с 26 апреля.