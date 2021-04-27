Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны «Петр Ильичёв», проекта 12 700 «Александрит», спустят на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии примет участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Корабль «Пётр Ильичёв» поступит на вооружение минно-тральных сил ВМФ России. Он станет шестым кораблем проекта «Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу российского флота.

«Практический опыт эксплуатации кораблей противоминной обороны проекта 12 700 показал его превосходные характеристики», — отметил адмирал Николай Евменов.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК). Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Корпус корабля сделан из композитных материалов, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Характеристики кораблей противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит»: водоизмещение — около 890 тонн; длина — около 62 м; ширина — около 10 м; полная скорость хода — около 16 узлов; экипаж — около 44 чел.