Псков, , 16:51 — REGNUM В Псковскую области из Индии прибыли 67 студентов, обучающихся в Псковском государственному университете (ПсковГУ). Несмотря на то, что у них были все необходимые справки, их поместили в обсерватор и взяли у всех ПЦР-тесты. В результате 11 человек из группы учащихся оказались зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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В настоящий момент индийские студенты находятся на карантине, а университет принял все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора начало эпидрасследование, в рамках которого будет установлен круг контактных лиц и определены место заражения и штамм инфицированных.

«Это ещё одно напоминание о том, что вирус никуда не ушёл, и опасность более чем актуальна — особенно для нашего региона, — заметил Ведерников. — На майские праздники в Псковской области уже забронированы гостиницы, дачники приезжают на свои участки, многие просто транзитом путешествуют между субъектами. Крайне важно это учитывать при планировании выходных».

Губернатор Псковской области рекомендовал местным жителям и туристам ограничить круг контактов, избегать мест скопления людей и минимизировать перемещение внутри региона.

«Обязательно соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты и дезинфекции. А в идеале проведите майские праздники на даче с семьёй — это наиболее безопасный вариант», — подытожил он.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Псковской области было выявлено 52 новых носителя, что на семь зараженных больше, чем сутками ранее. При этом выписано по выздоровлению 215 человек. Также зарегистрировано еще три летальных исхода от ковида. Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 36 057 человек, из них 26 422 выздоровели. Умерли 334 человека.

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