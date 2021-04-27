Киев, , 16:31 — REGNUM Вопросы войны в Донбассе нужно обсуждать в формате, где были бы «мощные игроки», заявил 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсонскую область.

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Он предложил или расширить «нормандский» формат или создать «параллельный» — «с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками».

Зеленский «Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил ранее, что Минские соглашения «устарели».

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