Киев, , 16:30 — REGNUM Бывший заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Коммунистической партии Украины Леонид Кравчук уверен, что Россия является источником региональной опасности. Он также уверен, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом, действует в угоду Кремлю и в ущерб интересам белорусского народа.

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Выступая в эфире польского телеканала «Белсат», Кравчук заявил о выполнении официальным Киевом «Минских соглашений» по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Он также поведал о якобы имеющихся у России «намерениях расширять оккупацию Украины, её намерения взять под контроль все республики бывшего Советского Союза (а сейчас — независимые государства), действовать вопреки нормам международного права, не считаться с цивилизационными нормами».

«То есть Россия ведёт себя как источник зла», — заявил Кравчук в эфире польского телеканала.

Бывший украинский коммунист выразил поддержку антироссийскому курсу недавно избранного президентом США Джозефа Байдена, отметив: «Мы сделаем всё, чтобы остановить Россию, как сказал господин Байден».

По мнению Кравчука, «Лукашенко действует таким образом, чтобы подчинить Белоруссию России», а также «делает всё, чтобы открыть Белоруссию для введения войск в Белоруссию» и «ездит на поклон к Путину». Кравчук уверен, что Лукашенко является «нелегитимным» международным изгоем, его поддерживает только Россия.

Кравчук уверен, что «Белоруссия сегодня имеет нелегитимного лидера и Лукашенко, хоть и «родился в диктаторской рубашке», но плохо кончит. Лукашенко не руководствуется здравым смыслом, «мечется» со своими «бреднями», «выглядит смешно», «становится карикатурой» и «его ждёт тяжёлая судьба», убеждён украинский пенсионер.

«Его ждёт забытие в истории — это я это точно знаю, это обязательно произойдёт», — подчеркнул Кравчук, критикуя руководителя соседней постсоветской республики.

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