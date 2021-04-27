Киев, , 16:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает за создание нового международного формата переговоров по урегулированию в Донбассе и частичный пересмотр Минских соглашений.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 27 апреля, в ходе поездки в Херсонскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что переход к новому формату и привлечение других стран может способствовать более быстрому завершению войны в Донбассе.

«Это может быть расширение нормандского формата… отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — заявил президент, не уточнив, какие страны он имеет ввиду.

Глава Украины в очередной раз подчеркнул необходимость пересмотра Минских соглашений, заявив, что они должны быть «гибкими».

»Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 26 апреля, пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что постоянные заявления Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения — это тревожный сигнал.

«Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — отметил он.