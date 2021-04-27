Париж, , 16:29 — REGNUM Исламистские фанатики и сторонники расовой войны уничтожают Францию, ее культуру и традиции, угрожая самому существованию страны, заявили французские военные в коллективном письме к президенту Франции Макрону.

Письмо, которое подписали порядка 20 генералов, более сотни старших офицеров и тысячи военных более младших рангов, опубликовал 27 апреля журнал Valeurs actuelles.

В тексте открытого письма говорится, что Франции угрожает «смертельная опасность».

В обращении к президенту Франции военные подчеркивают, что исламисты захватывают районы и целые города, устанавливая там свои порядки, противоречащие Конституции.

«Кто мог десять лет назад предположить, что обезглавят школьного учителя, выходящего из школы после работы?» — ставят вопрос французские военные.

В письме подчеркивается, что военные не могут просто так наблюдать за происходящим в стране.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», — говорится в обращении французских военных.

Они подчеркивают, что бездействие властей приведет к взрыву недовольства и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите цивилизации.

«Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война придет на смену этому нарастающему хаосу, и тысячи смертей лягут на вашу ответственность», — заявили французские военнослужащие.

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