Нарва, Эстония, , 16:28 — REGNUM Уже с середины июня на реке Нарва начнет совершать регулярные рейсы речной трамвай по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу. Об этом мэр приграничного города Катри Райк сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, эстонская государственное предприятие по поддержке предпринимательства EAS — Enterprise Estonia выделило на эти цели 196 000 евро.

Поездка туда и обратно обойдется в 15 евро, в одну сторону — 10 евро. На пассажирском судне будет работать буфет. Других подробностей не приводится.

«Я счастлива! Верю, что счастливы и нарвитяне, и наши гости. Это еще одна причина приехать этим летом в Нарву», — убеждена Райк. Она пообещала для популяризации нового маршрута каждые выходные проводить бесплатную экскурсию среди пассажиров речного трамвая.

Речной трамвай из Нарвы до курорта Нарва-Йыэсуу плавал в царское время и годы первой Эстонской республики. По мере развития автомобильного сообщения его актуальность сошла на нет.